Французькі сенатори приїхали на прифронтовий Донбас: побачене вразило

Представники сенату та Міністерства закордонних справ Франції напередодні, 14 вересня, відвідали прифронтову зону на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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«Французькі сенатори на чолі з головою групи дружби «Франція-Україна» сенату Французької Республіки Ерве Мореєм відвідали КПВВ «Майорськ», де ознайомились із процедурою перетину лінії розмежування. Також закордонні гості провели зустрічі з керівництвом військово-цивільних адміністрацій, ознайомились з роботою недержавних засобів масової інформації в регіоні. Традиційно європейські політики заїжджають у прифронтову Авдіївку – мирне місто, яке пошматувала війна», - йдеться у повідомленні.

Основна мета візиту - ознайомлення з політикою безпеки і соціально-економічною ситуацією в зоні конфлікту. Особливо це стосується міст, які знаходяться на лінії розмежування.

«Побачене французьку делегацію вразило. Після повернення додому політики мають намір активно закликати співвітчизників до підтримки України», - наголосили в штабі.

На брифінгу в Краматорську Ерве Морей зазначив, що Франція послідовно підтримує цілісність та суверенітет України, ввела санкції проти Росії. Навіть – попри те, що вони негативно позначаються на сільському господарстві Франції.

Сенатори запевнили, що Франція зацікавлена у співпраці з Україною – як у суспільно-політичній, так і в економічній площині. Однак рішення щодо участі миротворців ООН на території України у французькому парламенті остаточно не прийнято. Франція за мир в регіоні, за реформи, дотримання Мінських домовленостей, безпечну роботу місії ОБСЄ.

Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський запевнив високих гостей у тому, що війну на сході України можна завершити мирним шляхом протягом лічених місяців, якщо перекрити російсько-український кордон. І це, за його словами, можуть зробити миротворці ООН, але Росія пручається, її позиція – на лінії розмежування, там де працює наглядова місія ОБСЄ.

«Мрію, щоб кожна європейська країна мала свій індустріальний парк на Донеччині. Адже демонополізація економіки області за допомогою європейських партнерів - це фундамент демократизації суспільства», - додав він.