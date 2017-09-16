Із початку 2017 року на Донбасі внаслідок конфлікту загинули 68 цивільних осіб, 315 отримали поранення - ОБСЄ

Із початку цього року на Донбасі 68 цивільних осіб загинули, 315 отримали поранення.

Про це повідомив голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні Ертурул Апакан, посилаючись на нещодавно опублікований тематичний звіт СММ ОБСЄ "Жертви серед цивільного населення на сході України", повідомляється на сторінці місії в Facebook.

"Посол зазначив, що в 2017 році цивільне населення як і раніше страждає через конфлікт. СММ уже підтвердила 383 жертви серед цивільного населення: 68 загиблих і 315 поранених", - йдеться в повідомленні.

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Апакан зазначив, що на сторони покладено відповідальність щодо вжиття заходів, спрямованих на обмеження впливу конфлікту на цивільне населення.

«Зокрема, вони повинні відмовитися від практики розміщення особового складу та військової техніки в житлових районах і поблизу них, а також припинити застосування неприцільного озброєння та озброєння непрямого наведення, а саме, мінометів і артилерії, включаючи реактивні системи залпового вогню, в районах проживання цивільного населення», - сказав посол.

Голова СММ відзначив постійну необхідність інформування про мінну небезпеку й закликав усі сторони конфлікту, відповідно до вже взятих на себе зобов'язань, забезпечити значний прогрес у роботі з позначення, огородження та складання карт замінованих районів.