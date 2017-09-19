Затриманий найманець РФ "злив" точну інформацію про дії бойовиків на Донбасі - журналіст

28 червня 2017 року контррозвідка СБУ та управління СБУ у Львівській області затримали одного з високопоставлених найманців - начальника служби ракетно-артилерійського озброєння 2-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі Сергія Миколайовича Семенченка, 03.10.1971 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Семенченко - громадянин України, який став зрадником на початку російської агресії, він дослужився до штабних посад.

Читайте такожСБУ заявила про звільнення понад 3 тисяч осіб з полону бойовиків з початку війни на Донбасі

"У Семенченка вилучені документи про озброєння бригади, списки особового складу, докази отримання зброї на російських складах. Він дає цінні свідчення про участь російської армії у війні на Донбасі, які, безумовно, становлять інтерес для міжнародних організацій як доказ прямої участі РФ у військовій агресії проти України", - повідомив Бутусов, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що Семенченко понад два роки перебував у керівному складі загону найманців, й дає детальні описи начальницького складу найманців і російських офіцерів у складі 2-го армійського корпусу.

"Організація, структура, місця базування техніки, місця проживання начальницького складу 2-го армійського корпусу, адреси і будинки - тепер наші спецслужби мають більш структуровану і точну інформацію про дії супротивника", - наголосив журналіст.

Також він назвав Семенченка важливим свідком для майбутніх судових розглядів в ЄСПЛ.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала українця Семенченка, який два роки постачав боєприпаси терористам.