СБУ затримала українця, який два роки постачав боєприпаси терористам
Затриманий підтверджує документально, що луганські бойовики воюють із російською зброєю та під керівництвом росіян.
Контррозвідники Служби безпеки України впродовж року стежили за керівником служби ракетно-артилерійського озброєння одного з батальйонів самопроголошеної "ЛНР" Сергієм Семенченком. Громадянин України, житель Луганська, майже два роки роздавав терористам боєприпаси. А потім, за сімейними обставинами, виїхав із контрольованої бойовиками території. І от він уже в СІЗО у Львові. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
Семенченко був капітаном так званої "народної міліції ЛНР". У своїй бригаді координував прийом російської зброї та видачу її бойовикам. Контррозвідка СБУ стежила за ним майже рік. І затримала, коли той приїхав на підконтрольну Україні територію. Галицький суд Львова заарештував Семенченка на два місяці.
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Зі слідством співпрацює. Підтверджує документально, що луганські бойовики воюють із російською зброєю та під керівництвом росіян. Каже, що спілкувався з багатьма кадровими офіцерами Російської Федерації – начальником штабу, заступником із бойової підготовки, заступником із озброєння. За словами Семенченка, усі вони прибувають із російського Новочеркаська, під вигаданими прізвищами та з документами "ЛНР".
У його телефоні та на флешках контррозвідники знайшли багато цінної інформації та фото.
Місцеві бойовики, каже затриманий, уже не в захваті від того, що ними керують із Москви.
"Ніхто не в захваті від того, що відбувається. Ні цивільні, ні військові. Військові, які були, вже давно пішли звідти. Давно займаються своїми справами: хто курей вирощує, а хто ще щось. А ті, які приходять, через два місяці їдуть. Вони повинні сидіти, а ми повинні скрізь прибирати за ними, відновлювати, фарбувати, білити, будувати. А гроші на будівництво виділяти? Ні. Отримав зарплату, скинувся, купляєш фарбу, плакати, якщо треба. Але це все за совї гроші куплялося", - нарікає Семенченко.
Він навіть на фото демонструє, як за власний рахунок маскував схрони з російською зброєю. Каже, що витратив своїх близько 100 тисяч рублів.
Семенченко розповідає, що російських офіцерів контролюють інші російські офіцери з ФСБ.
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"Спецпідрозділи називають себе "куполами". Вони контролюють своїх військовослужбовців, за ними наглядають, щоб не крали, не гуляли, щоб ніякі документи не виходили", - розповідає затриманий.
Семенченку загрожує від 8 до 15 років, за участь у терористичній організації. Утім, цінні докази російської присутності, які він виніс із собою, можуть пом'якшити покарання. У Гаазі він свідчити готовий.