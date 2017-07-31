СБУ затримала українця, який два роки постачав боєприпаси терористам

Контррозвідники Служби безпеки України впродовж року стежили за керівником служби ракетно-артилерійського озброєння одного з батальйонів самопроголошеної "ЛНР" Сергієм Семенченком. Громадянин України, житель Луганська, майже два роки роздавав терористам боєприпаси. А потім, за сімейними обставинами, виїхав із контрольованої бойовиками території. І от він уже в СІЗО у Львові. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Семенченко був капітаном так званої "народної міліції ЛНР". У своїй бригаді координував прийом російської зброї та видачу її бойовикам. Контррозвідка СБУ стежила за ним майже рік. І затримала, коли той приїхав на підконтрольну Україні територію. Галицький суд Львова заарештував Семенченка на два місяці.

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Зі слідством співпрацює. Підтверджує документально, що луганські бойовики воюють із російською зброєю та під керівництвом росіян. Каже, що спілкувався з багатьма кадровими офіцерами Російської Федерації – начальником штабу, заступником із бойової підготовки, заступником із озброєння. За словами Семенченка, усі вони прибувають із російського Новочеркаська, під вигаданими прізвищами та з документами "ЛНР".

У його телефоні та на флешках контррозвідники знайшли багато цінної інформації та фото.

Місцеві бойовики, каже затриманий, уже не в захваті від того, що ними керують із Москви.

"Ніхто не в захваті від того, що відбувається. Ні цивільні, ні військові. Військові, які були, вже давно пішли звідти. Давно займаються своїми справами: хто курей вирощує, а хто ще щось. А ті, які приходять, через два місяці їдуть. Вони повинні сидіти, а ми повинні скрізь прибирати за ними, відновлювати, фарбувати, білити, будувати. А гроші на будівництво виділяти? Ні. Отримав зарплату, скинувся, купляєш фарбу, плакати, якщо треба. Але це все за совї гроші куплялося", - нарікає Семенченко.

Він навіть на фото демонструє, як за власний рахунок маскував схрони з російською зброєю. Каже, що витратив своїх близько 100 тисяч рублів.

Семенченко розповідає, що російських офіцерів контролюють інші російські офіцери з ФСБ.

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"Спецпідрозділи називають себе "куполами". Вони контролюють своїх військовослужбовців, за ними наглядають, щоб не крали, не гуляли, щоб ніякі документи не виходили", - розповідає затриманий.

Семенченку загрожує від 8 до 15 років, за участь у терористичній організації. Утім, цінні докази російської присутності, які він виніс із собою, можуть пом'якшити покарання. У Гаазі він свідчити готовий.