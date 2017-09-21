Ватажок "ДНР" приїхав до Кремля: названо таємну мету візиту

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що ватажок "ДНР" Олександр Захарченко прибув у Кремль. Причина візиту - нібито відвідування ювілейного концерту народного артиста СРСР Йосипа Кобзона.

Але російський опозиційний політик, організатор Антивоєнного руху Ольга Курносова заявила, що Кремль викликав ватажка терористів через занепокоєння у зв'язку з можливим введенням миротворців на Донбас, а відвідування концерту до 80-річчя Йосипа Кобзона - це лише прикриття, передає "Обозреватель".

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"Ситуація довкола самопроголошених республік загострюється. Ситуація навколо миротворців на піку. Кремль стурбований. У тому числі і позицією Трампа, яка практично збігається з позицією України, й тим, що голосування щодо миротворців може бути зроблено Генасамблеєю ООН, що виключить можливість накладення вето", - сказала Курносова.

Раніше народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук повідомляв, що Росія запланувала кардинальні кадрові перестановки в "ДНР".