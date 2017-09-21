За добу бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях

За добу контрольовані Росією бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях в районі проведення АТО. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00 21 вересня, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

Читайте такожЛуценко в Краматорську представив військового прокурора сил АТО"Упродовж сьогоднішнього дня обстановка в районі проведення АТО залишалася відносно спокійною. Від опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі порушили перемир’я. Всі обстріли зафіксовані у темну пору доби", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сказано, що близько першої ночі бойовики били з великокаліберних кулеметів поблизу Талаківки. Стрілецька зброя окупантів працювала біля Павлополя, що на Приморському напрямку. Під час обох обстрілів українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На Луганському напрямку, на околицях Донця, близько опівночі російські найманці обстріляли сили АТО з автоматичного гранатомету.

У штабі наголосили, що, незважаючи на поодинокі збройні провокації з боку ворога, українські військові й надалі продовжують брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу та допомагають місцевому населенню. "Лише за день на Приморському напрямку наші сапери обстежили понад 4 гектари територій, на яких виявили та знешкодили понад 190 одиниць вибухонебезпечних предметів. Поблизу Новолуганського армійці спільно з представниками компанії THE HALO TRUST проводять роботи з розмінування сільськогосподарських угідь місцевого аграрного підприємства", - йдеться у повідомленні.