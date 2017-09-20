Доба в зоні АТО: бойовики 23 рази порушили перемир'я, ВСУ відповідали на кожен другий обстріл

За минулу добу бойовики в зоні АТО на Донбасі 23 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку найбільш напруженою ситуація була в районі Авдіївської промзони. Тут позиції українських військ тричі потрапили під вогонь з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бойовики також стріляли по укріплень поблизу Майорська, Верхньоторецького і Невельського. Близько восьмої години вечора бойовики випустили 10 мін калібру 120 міліметрів і застосовував озброєння БМП біля Пісків.

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На Луганському напрямку під огонем з гранатометів виявилися опорні пункти на околицях Станиці Луганської, а з мінометів - поблизу Новозвановки

На Приморському напрямку окупанти тричі били з великокаліберних кулеметів по захисникам Водяного.

"Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 23 рази порушили перемир'я. Майже кожен другий обстріл з боку противника сили АТО відповідали вогнем зі зброї, не забороненої мирними домовленостями. В результаті бойових дій втрат серед українських військових немає", - підсумували в штабі.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ має намір збільшити число спостерігачів до 800 осіб.