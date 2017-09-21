На Донбасі за добу сталося понад 70 вибухів - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за добу зафіксувала у Донецькій і Луганській областях понад 70 вибухів.

Про це йдеться у звіті місії, що охополює період з 19.30 19 вересня до 19.30 21 вересня, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

Читайте такожУ штабі АТО розповіли, чому водогін в районі Авдіївки не можна відремонтувати

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більшу кількість порушень режиму припинення вогню, включаючи 70 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 60 вибухів)", - йдеться у звіті.

"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала меншу кількість порушень режиму припинення вогню, включаючи один вибух у районі розведення сил і засобів біля Золотого, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 20 вибухів)", - сказано у звіті.

Як повідомляв УНІАН раніше, СММ ОБСЄ зафіксувала 48 танків терористів на Донбасі.

"18 вересня БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив 48 танків (тридцять чотири Т-72 і чотирнадцять Т-64) за 3,7 км на південний схід від с.Тернове (57 км на схід від Донецька)", - йдеться у повідомленні ОБСЄ.