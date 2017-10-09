Штаб АТО про інформацію щодо взяття під контроль посадкової смуги ДАП: просування вперед у нас немає

09:50, 09 жовтня 2017
Війна
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У штабі АТО кажуть, що просування військових у районі Донецького аеропорту немає.

ЗСУ не просувалися біля Донецького аеропорту / Міністерство оборони України

У штабі АТО прокоментували інформацію щодо взяття під контроль посадкової смуги Донецького аеропорту українськими військовиками. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах.

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На питання про те, чи взяли українські військовики під контроль посадкову смугу Донецького аеропорту, Анатолій Стельмах відповів: "Ми не володіємо такою інформацією. Ми не ведемо наступальні дії, ми утримуємо лінію розмежування, визначеною за мирними угодами. Ніякого просування вперед у нас немає".

Раніше ТСН повідомляв, що українські бійці заявили про повний контроль над злітною смугою й околицями Донецького аеропорту.

Також волонтер Олександр Сурков заявляв, що ЗСУ взяли під повний "вогневий контроль" злітну смугу й околиці ДАП. "Вогняневий контроль" - це зайняття таких позицій, з яких зазначені об'єкти повністю прострілюються "конвенційними" видами озброєнь.

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Теги: #Донецький аеропорт#просування ЗСУ#контроль ЗСУ#контроль над ДАП