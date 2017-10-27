Україна має визнати добровольців учасниками бойових дій – боєць

Вже не перший рік триває війна на сході України, а українська влада досі не визнала добровольців учасниками бойових дій. Адже і Збройні Сили України, і добровольці роблять одну справу – захищають свою країну. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказав телефоном боєць з позивним «Калина».

«Завдяки більшості добровольців збереглася держава Україна. І мені дуже прикро, що вона досі не може визнати на державному рівні нас, як частину тих осіб, які безпосередньо захищали честь і гідність нашої країни. Тобто наразі ми, як суб’єкт, не існуємо», – сказав боєць з позивним «Калина».

Також він сказав, що дуже багато сімей, які залишилися без годувальників, не мають зараз навіть мінімальної допомоги від держави.

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«Держава має нас почути, бо ми – народ. І наразі важко сказати, що Україна – демократична держава. Не можна розмежовувати добровольців і Збройні Сили України, адже вони так само, як і ми виконують свій конституційний обов’язок кожного громадянина перед державою», – прокоментував боєць.