Доба в АТО: внаслідок обстрілів бойовиків один український військовий загинув, ще п’ятеро поранені

У районі проведення АТО ворог й надалі порушує перемир’я та застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, що вкотре підтверджує зацікавленість бойовиків в ескалації конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

Читайте також"Група військових потрапила в засідку": біля Донецького аеропорту загинув грузин-доброволець (фото)"Увечері окупанти майже дві години били із 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів та кулеметів по оборонцях Широкиного, що на Приморському напрямку. Наші воїни відповідали противнику із піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримали поранення троє українських військовослужбовців", повідомляють у прес-центрі.

Також зазначається, що на Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання вночі випустили 5 мін калібру 120 міліметрів неподалік Оріхового.

За даними прес-центру, на Донецькому напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинились позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Переважаючим вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців. Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще п’ятеро отримали поранення", - підсумували в прес-центрі.