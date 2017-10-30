"Кольору крові": українські десантники не носитимуть блакитні берети (фото)

Українські десантники перестануть носити берети блакитного кольору. Замість них будуть використовуватися головні убори темно-бордового кольору. Про це Високомобільні десантні війська ЗСУ повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що зараз 59 країн світу використовують темно-бордовий берет. Зокрема, це 19 країн НАТО. Водночас, лише 7 країн світу використовують для своїх десантних підрозділів блакитний колір.

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"З поваги до звитяг українських десантників під час нинішньої російсько-української війни їм пропонується використовувати берет як єдиний повсякденний та парадний головний убір. Від солдата й до генерала армії. Не кашкет, а берет кольору крові, пролитої в боях за державний суверенітет, територіальну цілісність та свободу України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ще 5 військових частин в Україні від 1 вересня перейшли на нову систему харчування.