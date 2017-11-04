Військові на Донбасі затримали дезертира - штаб АТО

14:08, 04 листопада 2017
Війна
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Зазначається, що затриманого військовослужбовця буде передано до органів військової прокуратури.

фото УНІАН

В зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі затримали військового, який раніше втік з військової частини.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«3 листопада група оперативного реагування військової комендатури міста Щастя спільно з співробітниками Національної поліції України затримала військовослужбовця, який перебував у розшуку у зв’язку з самовільним залишенням військової частини», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що затриманого військовослужбовця буде передано до органів військової прокуратури, зброя та боєприпаси знаходяться у кімнаті зберігання зброї військової комендатури.

За даними штабу, за місцем служби зазначений військовослужбовець характеризується негативно, до виконання службових обов’язків ставиться незадовільно.

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Теги: #зона АТО#дезертир на Донбасі#затримання дезертира