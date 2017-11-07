Загроза захоплення Маріуполя з моря та сухопутним шляхом залишається актуальною – експерт

Генерал-майор в запасі, керівник групи прикордонної служби в секторі "М" у 2014 році Олег Медведчук заявляє, що загроза захоплення окупантами Маріуполя сухопутним шляхом та з висадкою десанту з Азовського моря залишається актуальною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Медведчук сказав на прес-конференції у Києві.

«Я як керівник угруповання прикордонників в секторі «М» в АТО на той час (у 2014 році) вам з усією відповідальністю хочу довести, що Маріуполь в той час був під серйозною загрозою», - наголосив він.

«За тою оперативною розвідувальною інформацією, противник готував захоплення Маріуполя, причому ця операція готувалася як сухопутним шляхом, так і з висадкою з моря. Для того, щоб захопити Маріуполь, там було створене відповідне сепаратистське угруповання», - повідомив Медведчук.

«Я хочу вам сказати, що ця актуальність не знята і на даний час. Війна продовжується, і кожен воїн повинен відчути захист держави… Він має відчути ту моральну підтримку, яка стоїть за ним», - підкреслив він.

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«Ми відчули те, що державною владою звернуто на це увагу», - заявив Медведчук, коментуючи рішення Вищого спеціального суду з розгляду кримінальних та цивільних справ про перегляд справи прикордонника Сергія Колмогорова.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних і цивільних справ задовольнив клопотання захисту Колмогорова і відправив його справу на нове судове розслідування в Приморський райсуд Маріуполя. Також Вищий спецсуд звільнив з-під варти самого Колмогорова.

Головуючий у справі суддя Станіслав Кравченко повідомив, що мотиви рішення суд не виклав через нестачу часу, проте повний текст рішення буде оголошено о 9.15 9 листопада.

Старшого солдата Колмогорова звинуватили у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників у Маріуполі 9 вересня 2014 року. Тоді прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджували, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники почали вимагати від водія зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь. Водій не постраждав, жінка загинула. В автомобілі перебувало подружжя з Маріуполя.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки тільки Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі. У лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок в силі.