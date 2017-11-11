На окупованому Донбасі в заручниках утримують 152 українця - Геращенко

Уже більше року процес звільнення заручників із окупованого Донбасу заблокований.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" заявила представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, нині на окупованих територіях утримують 152 військових та цивільних українців.

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"Ми запропонували ще кілька місяців тому, українська сторона, нашу пропозицію, що ми готові передати іншій стороні 313 осіб, які здійснили злочини, або по яких ще йде судовий процес, і де українське законодавство дозволяє процедуру помилування задля звільнення тих 88 заручників, яких зі списку "152" підтвердила інша сторона. Але немає відповіді по цьому питанню", – зазначила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада в СБУ повідомили, що у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 громадян України, ще 403 вважаються зниклими безвісти.