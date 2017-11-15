Під Донецьком місцеві жителі заважають окупантам обстрілювати ЗСУ з житлових кварталів – ІС
Вираз невдоволення місцевими жителями супроводжується «спробами перешкодити бойовій діяльності» окупантів.
Окупанти на Донеччині знову зіткнулися з невдоволенням місцевого населення фактами обстрілу української армії з житлових кварталів.
Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
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Так, у районі Донецька (Спартак, Путилівка) «МДБ ДНР» фіксує численні випадки «вираження невдоволення місцевими жителями» фактами обстрілу житлових кварталів підрозділами «1-го АК ДНР» позицій українських військ.
«У доповідній записці зазначається, що вираз невдоволення місцевими жителями супроводжується «спробами перешкодити бойовій діяльності» окупантів, при цьому «профілактичні бесіди» з громадянами не надають ефекту», – йдеться в повідомленні.