Спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер закликав сторони конфлікту на Донбасі вжити заходів для захисту об'єктів інфраструктури. Про це дипломат повідомив у мікроблозі у соціальній мережі Twitter.

"Важливо здійснити кроки щодо захисту об'єктів критичної цивільної інфраструктури", - наголосив Волкер.

Так він прокоментував розміщене Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ відео у мікроблозі у Twitter, на якому зафіксовано порушення режиму припинення вогню при обстрілі Донецької фільтрувальної станції, які сталися увечері та в ніч з 9 на 10 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 8 листопада координатор системи ООН та координатор з гуманітарних питань в Україні Ніл Вокер висловив занепокоєння, що постійні обстріли об'єктів інфраструктури на Донбасі, і, зокрема, Донецької та Верхньокальміуської фільтрувальних станцій, можуть позбавити 1,1 млн людей, які проживають вздовж лінії зіткнення, водопостачання та опалення.

У свою чергу речник Державного департаменту США Хезер Науерт після обстрілів Донецької та Верхньокальміуської фільтрувальних станцій закликала Росію запровадити справжній режим припинення вогню на Донбасі.

10 листопада незалежні експерти Організації Об'єднаних Націй - спеціальні доповідачі з питання про токсичні відходи Баскут Тунджак і з питання про право людини на безпечну питну воду Лео Хеллера заявили, що Донбасу може загрожувати хімічна катастрофа через загострення конфлікту.