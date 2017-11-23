У "ДНР" заявляють, що готові обміняти полонених до Нового року

Ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко заявив про готовність до обміну полонених, який повинен відбутися до Нового року. Про це Захарченко заявив на прес-конференції, передає "РІА Новости-Україна".

"Обмін полоненими відбудеться до Нового року. Донецьк готовий до цього", - сказав Захарченко.

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При цьому в прес-службі Захарченко заявляють, що зараз йде узгодження списків сторонами обміну.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Російської Федерації Володимир Путін заявив Медведчука, що "зробить все від нього залежне, щоб провести обмін полоненими з Україною.

Після прохання Медведчука Путін провів телефонну розмову з ватажками російських бойовиків на Донбасі.

Українська сторона Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою «313 на 88 осіб». Читайте нас в Viber