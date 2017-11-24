Ситуація в Луганську після втечі Плотницького: військової техніки по місту практично немає, місцеве ТБ й радіо не працює - ЗМІ

У п'ятницю, 24 листопада, в тимчасово окупованому Луганську бойовики зберігають оточення тільки біля "віджатого" обласного телеканалу, який зараз називається Луганськ 24 та перебуває на вулиці Демьохіна, 25.

За інформацією очевидців, там перебувають кілька людей з автоматами, у деяких на руках - нашивки Беркут, військової техніки по місту практично немає, передає LIGA.net, посилаючись на інформацію власних джерел.

"Ситуація після зняття оточення вчора з будівлі Луганської ОДА практично не змінилася, вони (бойовики, - ред.) з ранку були тільки біля місцевої ТРК", - зазначив місцевий житель Сергій, ім'я якого змінено в цілях безпеки.

Мовлення сепаратистського телеканалу немає в місті, починаючи з 21 листопада. "Нічого не працює з місцевого телебачення і радіо. Ми, як в ізоляції, тільки показують російські телеканали", - уточнив Сергій.

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За його словами, людей та автомобілів у місті стало більше. "Виші, школи і лікарні працюють у звичайному режимі", - додала лучанка Марина.

Медики однієї з лікарень міста сьогодні розповіли LIGA.net, що вчора кількість людей, які зверталися щодо надання медичної допомоги у зв'язку з перенесеним стресом і підвищенням артеріального тиску, збільшилася.

"Звернень зафіксовано більше, вся ситуація в місті, безумовно, негативно позначається на нервах", - додала лікар Олександра.

Вона підтвердила інформацію, що не змогла виїхати з міста вчора. "Так, нам заборонили, я не змогла виїхати навіть за вагомої причини. Коли дозволять - не знаю. Багато залежить від того, що тут буде відбуватися", - додала вона.

Інше джерело повідомило LIGA.net, що проблем з отриманням виплат і пенсій в місті немає. "Сьогодні вранці спокійно отримав пенсію, як годиться, за графіком", - додав співрозмовник.

Раніше російський письменник, журналіст і прихильник терористів Захар Прилєпін ВКонтакте повідомив, що ватажок угруповання "ЛНР" Ігор Плотницький прилетів до Москви. Він стверджує, що терорист прибув з Ростова-на-Дону, він прилетів економ-класом з маленькою сумкою на плечі. За словами письменника, в аеропорту "Шереметьєво" ватажка "ЛНР" чекали два оперативники.