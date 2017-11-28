Ліквідовану своїми ж у Донецьку найманку увічнили в Росії як "героя "Новоросії" (фото, відео)

Російську найманку Анастасію Паутову, знайдену повішеною в квартирі в окупованому Донецьку, на батьківщині увічнили як "загиблу за свободу і незалежність "Новоросії".

Про це свідчать фотографії відкриття в маленькому сибірському містечку меморіальної дошки на будинку, де жила майбутня терористка, передає "Остров".

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Сепаратистські ЗМІ активно почали тиражувати цю інформацію як підтвердження інтернаціональної допомоги Донбасу з боку російських "добровольців".

Насправді, Анастасія Паутова, яка вирішила зі зброєю в руках підтримати російську окупацію Донбасу, загинула не "за свободу і незалежність".

Як розповів один з бойовиків у відеопроекті "Солдатська правда", найманку знайшли повішеною у квартирі, в яку вона вселилася в окупованому Донецьку. На тілі Паутової були виявлені сліди насильства. При цьому в нібито передсмертній записці вона просила не шукати винних у її смерті.

Таким чином, ліквідацію, найімовірніше, "товаришами зі зброї", російської найманки Анастасії Паутової ніяк не можна вважати героїчною загибеллю.