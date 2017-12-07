СБУ затримала організатора сепаратистського референдума на Донбасі

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях затримали колишнього депутата Великоновоселківської районної ради Донецької області, який підозрюється у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що в травні 2014 депутат організував і провів мітинг серед жителів селища Велика Новосілка. Зловмисник публічно звертався із закликами до відділення регіону від України і створення фейкової «ради донецької народної республіки».

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Після провального референдуму депутат втік з селища і тривалий час переховувався від правоохоронців у південно-східних регіонах України, де намагався налагодити свій бізнес. Зловмисник був оголошений у розшук.

Співробітники СБ України встановили місцезнаходження колишнього депутата і на підставі рішення суду затримали його в Запорізькій області. Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України та взято під варту. Триває досудове слідство.

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