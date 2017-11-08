Амністованого лідера харківського "Антимайдану" оголосили у розшук

Звільненого за амністією організатора масових заворушень під час захоплення сепаратистами Харківської обладміністрації у квітні 2014 року та у погромі на місцевому телеканалі Сергія Юдаєва оголосили у розшук, йдеться у сюжеті ТСН.

Підсудному дали вісім років. Утім, одразу ж амністували і відпустили просто в судовій залі. Після засідання слідчі оголосили Юдаєву підозру вже по іншій справі.

Перебуваючи в СІЗО Юдаєв побив іншу людину. Підсудний мав з’явитися до суду, але цього так і не зробив.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові одного з лідерів антимайдану Сергія Юдаєва засудили до 8 років позбавлення волі, однак звільнили в залі суду за амністією. Відповідне рішення сьогодні, 6 листопада, ухвалив Київський райсуд Харкова. За відомостями прокуратури, Юдаєв під час останніх судових засідань просив суд у разі обвинувального вироку застосувати до нього амністію. Оголосивши вирок у вигляді 8 років позбавлення волі, суддя також автоматично застосувала до засудженого закон про амністію. Юдаєва випустили з-під варти в залі суду.