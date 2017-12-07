Житомирська міськрада виділить грошову допомогу родині загиблого в АТО снайпера Перепелиці

Житомирська міськрада ухвалила виділити грошову допомогу родині загиблого в АТО снайпера 95-ї бригади Максима Перепелиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів двадцять дев'ятої позачергової сесії Житомирської міської ради. На початку засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у зоні АТО військовослужбовців.

Серед інших питань, на зібранні було вирішено матеріально підтримати родину снайпера Максима Перепелиці.

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Тепер, згідно рішення сесії, родина загиблого отримає додаткову матеріальну допомогу у розмірі 50 тис. грн.

Окрім цього, на сесії було ухвалено ряд важливих рішень : внесення змін до окремих міських цільових програм, ухвалено звернення до керівництва країни з проханням збільшення освітньої та медичної субвенцій, тощо.

Як повідомляв УНІАН, 26-річного снайпера 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Максима Перепелицю поховали у Житомирі 28 листопада цього року.