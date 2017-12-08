За добу спостерігачі ОБСЄ зафіксували 366 вибухів на Донбасі
10:15, 08 грудня 2017Війна
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Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню.
У Донецькій області кількість вибухів зменшилася вдвічі / facebook.com/ato.news
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за добу зафіксували 366 вибухів у Донецькій і Луганській областях.
Про це йдеться у звіті місії, оприлюдненому 7 грудня ввечері. "У Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема майже 300 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 760 вибухів", - поінформували у СММ ОБСЄ.
"У Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема 66 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 600 вибухів)", - сказано у звіті.
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