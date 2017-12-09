Бойовики на час закриття пункту "Станиця Луганська" запропонували інший шлях довжиною 250 км
Вони запропонували луганчанам проїзд через неконтрольований пункт пропуску "Ізварине". В такому випадку громадяни будуть вимушені двічі перетинати державний кордон України та долати відстань понад 250 км.
Бойовики на час закриття на лінії розмежування КПВВ «Станиця Луганська» запропонували громадянам альтернативний шлях на контрольовану Україною територію - через Росію, довжиною 250 км.
Читайте такожСЦКК очікує на збільшення потоку цивільних з окупованих територій через ситуацію в "ЛНР"Про це йдеться у повідомленні Української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), розміщеному на сайті Міноборони.
Нагадується, що з 9 по 10 грудня КПВВ «Станиця Луганська» закрито у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мосту.
Враховуючи нагальні потреби жителів регіону, Українська сторона СЦКК запропонувала здійснювати пропуск осіб через КПВВ «Золоте».
«Натомість ватажки ОРЛО в черговий раз заблокували зазначену ініціативу та перешкоджають навіть тимчасовому відкриттю підготовленого КПВВ «Золоте», - зазначається у повідомленні.
«Водночас, так зване «керівництво» ОРЛО запропонувало абсурдний варіант - проїзд через неконтрольований пункт пропуску «Ізварине», згідно якого луганчани будуть вимушені двічі перетинати державний кордон України та долати відстань понад 250 кілометрів», - додали в Українській стороні СЦКК.
«Таке зневажливе рішення очільників бойовиків може бути розцінене тільки як знущання над місцевим населенням та повне нехтування їх правами та інтересами», - наголосили в Українській стороні СЦКК.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно було домовлено, що 9-10 грудня в тестовому режимі на час ремонту мосту на КПВВ у Станиці Луганській працюватиме КПВВ «Золоте». Заплановано, що пункт «Станиця Луганська» відновить роботу 11 грудня.
Ремонтні роботи на мосту поблизу КПВВ «Станиця Луганська» розпочались сьогодні за планом.
Українська сторона відкрила з свого боку пункт пропуску «Золоте», а терористи відмовились це зробити.
В рамках раніше досягнутих Тристоронньою контактною групою із врегулювання ситуації на Донбасі домовленостей українська сторона тричі робила спроби відкрити пішохідний і транспортний рух через пункт пропуску «Золоте». Востаннє це було 20 жовтня поточного року. Однак окупанти відмовлялися від взятих на себе зобов'язань.