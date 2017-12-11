Бойовики продовжують влаштовувати вогневі провокації на Донбасі - штаб

Бойовики на Донбасі продовжують пошук нових способів звинувачення Збройних Сил України начебто в обстрілах на лінії зіткнення та житлових кварталів. Про це повідомляє прес-центру штабу АТО у Facebook.

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"За даними розвідки штабу АТО, противник продовжує пошук нових способів звинувачення Збройних сил України в обстрілах на лінії бойового зіткнення, також житлових кварталів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлено, що для обвинувачення сил АТО в порушені Мінських домовленостей бойовики 11 омсп 1 АК вдаються до обстрілів власних позицій з важкого піхотного озброєння, в першу чергу, в районі Авдіївки.

Ці провокації, наголошують у штабі АТО, спрямовані на обурення місцевого населення з метою негативного ставлення, а іноді і агресії в бік українських військ.

"Подібні мерзотні випадки неодноразово раніше фіксували під час обстрілів бойовиками Донецької фільтрувальної станції, Коксохімічного заводу, ЛЕП, навмисного пошкодження генераторів тощо", - зазначили у штабі.

Згідно з повідомленням, агресор, як правило, здебільшого активізує такі провокації напередодні планових візитів представників ОБСЄ, Червоного хреста та ЗМІ для подальшої дискредитації України в очах міжнародної спільноти та безпідставного звинувачення в порушенні Мінських угод.

«Так, сьогодні, 11 грудня, російсько-терористичними військами було здійснено обстріл Авдіїки, внаслідок чого на деякий час частина міста залишилася без світла. Було пошкоджено контактну лінію залізничної колії та високовольтну ЛЕП на ділянці Ясинувата - Авдіївський коксохімічний завод», - наголошується у повідомленні.

За даними штабу, військовослужбовцями ЗСУ разом з фахівцями РЕМу та ДСНС України, спільно з місцевою владою відновлено електропостачання.

«Російські окупаційні війська, командний склад яких від роти та вище складають кадрові російські військові, так званні «військові радники», вдаючись до брудних технологій, не рахуються із життям мирних мешканців, які вимушені потерпати від свавілля російських окупантів», - додали у прес-центрі