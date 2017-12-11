В Авдіївці відновили електропостачання після обстрілу міста бойовиками

В Авдіївці у Донецькій області відновлено електропостачання після того, як місто обстріляли бойовики, ймовірно, з «Градів».

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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«Приблизно годину тому рашисти обстріляли Авдіївку. Як доповідає мені голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін, три снаряди (за попередньою інформацією - «Граду») впали в районі проведення робіт з будівництва газорозподільчої станції газогону «Очеретине-Авдіївка». Крім того, була перебита ЛЕП, і протягом півгодини місто було знеструмлене. Електрики РЕМу оперативно спрацювали і вже відновили електропостачання», - написав він.

Жебрівський наголосив: «адептів «русского міра», які намагаються залякати людей та завадити нам налагодити мирне життя у Авдіївці, запевняю: ваші дії - цинічні й жорстокі, але марні. Попри ваші намагання Авдіївка буде з газом, світлом і водою».