Спостерігачі ОБСЄ за вихідні зафіксували майже 1150 вибухів на Донбасі

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за вихідні зафіксували майже 1150 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ за минулі вихідні.

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"У період з вечора 8-го до вечора 9-го грудня в Донецькій області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема, приблизно 240 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли, серед іншого, було зафіксовано близько 560 вибухів. З вечора 9-го до вечора 10-го грудня, за спостереженнями СММ, кількість порушень режиму припинення вогню, так само як і вибухів (орієнтовно 860), зросла, якщо порівнювати з попередньою добою", - наголосили в місії.

"У період з вечора 8-го до вечора 9-го грудня в Луганській області спостерігачі ОБСЄ констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема, приблизно 40 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. Серед іншого було зафіксовано близько 70 вибухів. З вечора 9-го до вечора 10-го грудня місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередню добу, водночас зафіксувавши менше вибухів (чотири)", - додали в СММ.