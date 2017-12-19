На Донбас зайшла група сербських найманців-снайперів - штаб АТО

На донецькому напрямку в зоні АТО зайшла група найманців з Сербії. Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомив прес-центр штабу АТО в Facebook.

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"На донецький напрямок зайшла група сербських найманців-снайперів. Їхній ватажок – Деян Берич, позивний Декі. Цей мерзотник неодноразово приїжджав на Донбас з метою наживи, воюючи на боці російсько-окупаційних військ проти Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сербські найманці мають намір "вбивати українських військовослужбовців" на лінії розмежування і вчиняти провокації проти мирного населення.

"Ці негідники є зрадниками совісті та людських цінностей. Вони погодилися за три десятки кремлівських серебряников проливати кров патріотів та захисників української землі. У ЗСУ є кому зустріти непроханих гостей і відправити за рахунок міністерства оборони РФ туди, звідки вони прибули", – заявили в штабі.