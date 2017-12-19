Після обстрілів Новолуганського знайдено уламки снарядів, які ніколи не перебували на озброєнні ЗСУ
Це вчергове підтверджує факт присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України.
Після обстрілів селища Новолуганське Донецької області слідчі знайшли уламки снарядів, які на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували.
Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
"Після обстрілів знайдено уламки снарядів та реактивних двигунів системи «Град» з маркуваннями, які, згідно з інформацією Міністерства оборони України, на озброєнні Збройних сил України ніколи не перебували", - йдеться у повідомленні.
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Таким чином, наголосили у ГПУ, "вчергове виявлено факти присутності Збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України".
Як повідомляв УНІАН, внаслідок обстрілу бойовиками з «Градів» селища Новолуганське 18 грудня пошкоджено 50 будівель, у тому числі школу, дитсадок та фельдшерсько-акушерський пункт. Поранено 8 осіб, серед яких одна дитина. 6-річна дівчинка, яка отримала психологічну травму, перебуває в лікарні.