Сьогодні бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі - штаб

Незважаючи на новорічно-різдвяне перемир’я бойовики російсько-окупаційні бандформувань впродовж сьогоднішнього дня здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з інформацією, обидва порушення режиму перемир’я відбулися на Донецькому напрямку.

Читайте такожУ Міноборони уточнили, де сили АТО вчора зазнали втрат

"На Приазов’ї бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь довкола Водяного. Тут противник спочатку з великокаліберних кулеметів обстріляв наші оборонні укріплення з непідконтрольної уряду України Саханки, а згодом, по українських захисниках у цьому районі, ворог вів вогонь з гранатометів і стрілецької зброї з тимчасово окупованої Ужівки", - йдеться в повідомленні.

На інших ключових ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.