Окупанти знову фабрикують фото і відео з "доказами" порушень перемир’я силами АТО - Мотузяник

Окупанти зі залученням російських ЗМІ готують нову серію сфабрикованих фото- і відеоматеріалів з нібито "доказами" порушень перемир’я силами антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російсько-окупаційне командування активізувало провокаційні заходи з метою звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей і дезінформації міжнародної спільноти.

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"Нині розпочато підготовку противником нової серії сфабрикованих фото- і відеоматеріалів - так званих "доказів" нібито порушень режиму припинення вогню українськими підрозділами", - повідомив Мотузяник.

За його словами, на Маріупольському і Новоайдарському напрямках із залученням знімальних груп російських ЗМІ "триває підготовка до можливих провокацій на передових позиціях так званих армійських корпусів російсько-окупаційних військ".

Водночас, додав він, противник поширює чутки серед місцевого населення та своїх військ про нібито наміри сил АТО відновити активні бойові дії.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушують домовленості.

Згідно зведення штабу АТО, за минулу добу окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на Донецькому напрямку. При цьому українські військові жодного разу не піддалися на провокації і вогонь у відповідь не відкривали.