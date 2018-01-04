Окупанти знову фабрикують фото і відео з "доказами" порушень перемир’я силами АТО - Мотузяник
Також Мотузяник зазначив, що противник поширює чутки серед місцевого населення та своїх військ про нібито наміри сил АТО відновити активні бойові дії.
Окупанти зі залученням російських ЗМІ готують нову серію сфабрикованих фото- і відеоматеріалів з нібито "доказами" порушень перемир’я силами антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Він зазначив, що, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російсько-окупаційне командування активізувало провокаційні заходи з метою звинувачення України в порушенні Мінських домовленостей і дезінформації міжнародної спільноти.
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"Нині розпочато підготовку противником нової серії сфабрикованих фото- і відеоматеріалів - так званих "доказів" нібито порушень режиму припинення вогню українськими підрозділами", - повідомив Мотузяник.
За його словами, на Маріупольському і Новоайдарському напрямках із залученням знімальних груп російських ЗМІ "триває підготовка до можливих провокацій на передових позиціях так званих армійських корпусів російсько-окупаційних військ".
Водночас, додав він, противник поширює чутки серед місцевого населення та своїх військ про нібито наміри сил АТО відновити активні бойові дії.
Як повідомляв УНІАН, 20 грудня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі було домовлено про встановлення новорічно-різдвяного перемир’я з опівночі 23 грудня, однак окупанти щодня порушують домовленості.
Згідно зведення штабу АТО, за минулу добу окупаційні угруповання 5 разів порушували перемир’я на Донецькому напрямку. При цьому українські військові жодного разу не піддалися на провокації і вогонь у відповідь не відкривали.