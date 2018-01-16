На окупованому Донбасі священники УПЦ МП моляться за бойовиків й освячують їхню зброю - ЗМІ

Священики Української православної церкви Московського патріархату на окупованому Донбасі засуджують проведення АТО в країні та виправдовують агресію РФ.

Зараз на окупованих територіях священики Московського патріархату моляться за бойовиків, освячують їхню зброю, передає Gazeta.ua.

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"Багато хто не згоден з такою політикою, але мовчить через страх перед церковною владою. Почнеш опиратися — заборонять служити або запхають до глухого села", - йдеться у повідомленні.

Крім того, нагадує Gazeta.ua, торік улітку один зі священиків Запорізької єпархії відмовився відспівувати загиблого воїна АТО.

Як повідомлялося, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистрибнувши з вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві УПЦ Київського патріархату. Дитину таки відспівали. Священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста.

Після цього небайдужі громадяни приносили до храмів УПЦ МП ляльки на знак солідарності з батьками дитини, яку відмовився відспівувати священик.