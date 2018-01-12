"За це Бог карає, розумієте?": скандальний священик із Запоріжжя пояснив відмову відспівувати дитину

У Запоріжжі священик УПЦ МП Євген Молчанов, що відмовився відспівувати трагічно загиблу дитину, наполягає на тому, що він має рацію. Й заявив, що "вчинив абсолютно правильно".

"Дитина була хрещена в церкві, хрещення в якій недійсне. Цю церкву не визнає весь православний світ", - заявив священнослужитель в інтерв'ю "Фактам".

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Він запевняє, що ця ситуація - не політичний момент, а церковний.

"Звичайно, мені було її шкода (матір загиблої дитини, яка на колінах просила відспівати її, - УНІАН.)! Я вже кілька днів п'ю заспокійливе, живу на ліках. Вона падала на коліна, це жахливо... Я ледве стримався, щоб самому не стати перед нею на коліна. Але є моменти, які я не маю права не помічати. За це Бог карає, розумієте?", - відстоює свою думку священик УПЦ МП.

Молчанов також вважає Київський патріархат "лжецерквою" і запевняє, що хрещені цими богослужителями діти гинуть.

"На жаль, не перший раз стикаюся з тим, що люди хрестять дітей у Київському патріархаті — і після цього діти гинуть. До мене приходять люди, які хрестили дітей у лжецеркві, і кажуть: "Повели дитину до бабки, а вона сказала, що дитина не хрещенв". Навіть відьми визнають, що такі діти нехрещені, розумієте?", - додав священнослужитель.

Як повідомлялося, 31 грудня 2017 року у Запоріжжі 39-річний чоловік заподіяв собі смерть, вистрибнувши з вікна на 8-му поверсі будинку. У той момент з під'їзду виходили батько з дворічним сином. Самогубця впав прямо на хлопчика. Врятувати малюка медики не змогли.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей, але священик, якого запросила ритуальна служба, відмовився відспівувати загиблого. Про це він повідомив батькам просто перед похованням – коли дізнався, що дитину хрестили у церкві УПЦ Київського патріархату. Дитину таки відспівали. Священик УПЦ КП, якого встигли знайти батьки, приїхав на похорон з іншого кінця міста.

Після цього небайдужі громадяни приносили до храмів УПЦ МП ляльки на знак солідарності з батьками дитини, яку відмовився відспівувати священик.

6 січня у Запоріжжі невідомі в масках неподалік храму УПЦ МП побили учасника АТО, який приніс ляльку.

За даними ЗМІ, громадські активісти звинуватили у побитті учасника АТО членів організації "Радомир", які фактично здійснюють охоронні функції на масових заходах УПЦ МП у Запоріжжі.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця.