Доба в АТО: три ворожих обстріли, двоє бійців отримали поранення

За минулу добу, 16 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я – 2 бійця ЗСУ отримали поранення.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічних і різдвяних свят та обстрілювати з забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України", – йдеться в заяві.

На Донецькому напрямку противник, у темний час доби, застосував 120-мм міномети і випустив три міни цього калібру по захисникам населеного пункту Водяне на Приазов'ї.

На Луганському напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні опорні пункти сил АТО біля Луганського, з міномета калібру 82-мм ворог вів вогонь по захисникам Троїцького.

"В результаті обстрілу ворожих двоє українських воїнів отримали бойові травми. Вони були оперативно доставлені у військовий госпіталь. Стан їх здоров'я – задовільний", – підкреслили в штабі АТО.