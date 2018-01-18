На Донбасі день пройшов без порушень "режиму тиші"

День на Донбасі пройшов без порушень режиму припинення вогню, станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогоднішній день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодної збройної провокації.

З початку доби на Донбасі один військовослужбовець Збройних сил України отримав бойове травмування. Згідно з інформацією, інцидент стався під час проведення інженерних робіт

«Під час проведення інженерних робіт отримав бойове травмування один військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно було доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу. Життю українського воїна ніщо не загрожує. Військові медики характеризують стан його здоров’я як задовільний», - йдеться у повідомленні.

Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру і спокою та підтверджує відданість дотриманню сталого і всеосяжного припинення вогню, досягнутого на засіданні Тристоронньої контактної групи», - наголошується у повідомленні.

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У штабі також наголосили, що підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Раніше президент Петро Порошенко заявив про напружену ситуацію на Донбасі та «дуже високі» загрози суверенітету України, на які ЗСУ готуються адекватно реагувати.