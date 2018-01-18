Порошенко заявляє про "дуже високі" загрози суверенітету України

Президент Петро Порошенко заявляє про напружену ситуацію на Донбасі та «дуже високі» загрози суверенітету України, на які ЗСУ готуються адекватно реагувати.

Читайте такожПорошенко прокоментував ухвалення закону про деокупацію ДонбасуЯк передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу у міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного сьогодні у Львівській області.

«Ситуація на Донбасі продовжує залишатися напруженою. Лише за останні 24 години ми втратили трьох наших воїнів», - сказав глава держави.

За його словами, в зоні АТО не припиняються збройні провокації, диверсії, обстріли зі зброї, яка давно мала би бути відведена. «Все це відбувається попри досягнуті домовленості про режим припинення вогню», - підкреслив президент.

«Ризики і загрози нашому суверенітету, нашій територіальній цілісності залишаються все ще, на жаль, дуже високими, як і загроза безпеці, стабільності для всіх країн Європи та світу», - наголошує Порошенко.

«Саме тому ми разом з нашими партнерами не лише шукаємо нові міжнародні механізми врегулювання існуючих викликів, але і безпосередньо готуємося абсолютно адекватно реагувати на них, адже найкращий спосіб зупинити агресора – це готовність до гідної оборони та відсічі будь-якого нападу», - пояснив президент, додавши, що ЗСУ постійно нарощують готовність до виконання завдань, підвищуючи свій бойовий вишкіл.