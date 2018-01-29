ЗМІ розповіли, як Росія передала бойовикам на Донбасі захоплену в Криму зброю (фото, відео)

Президент Росії Володимир Путін заговорив про повернення захопленої в Криму військової техніки України. Але документально доведено – повернути, навіть при всьому бажанні, вийде не все.

Зброя з Криму активно використовується на Донбасі, ось тільки не українськими військовими, а проти них.

Військова техніка з півострова перекочувала в окопи бойовиків, йдеться в матеріалі програми "Донбас.Реалії".

Журналісти зібрали низку фактів, які підтверджують, що Росія дійсно озброювала бойовиків на Донбасі тим, що залишалося на кримських військових складах.

11 лютого 2015 року. На відео одного із сепаратистських каналів артилерійські позиції бойовиків у Донецькій області:

В об'єктив камери потрапляє кілька систем залпового вогню "Град" і вантажівки, заповнені боєприпасами. На доказ того, що все це було захоплено в українських військових, один з бойовиків відкриває ящик з набоями і читає супровідний документ: "Пакувальний лист. Найменування матеріальних засобів – 122 мм РС. Дякуємо майору Колосовському, капітану Чурилову і капітану Гісу".

Саме ці прізвища згодом дозволили представникам Міноброни України з впевненістю заявити – боєприпаси, що опинилися на цьому відео, бойовикам передають російські військові з території анексованого Криму.

"...дані військовослужбовці проходили службу у військовій частині А2327... Тобто, дані боєприпаси належали зазначеній військовій частині та зберігалися в селі Міжгір’я Білогірського району, автономної республіки Крим... В період з грудня 2013 року і аж до часу захоплення військової частини А2327 підрозділами ЗС РФ переміщення боєприпасів не відбувалось взагалі, тим більше за межі АР Крим", – йдеться у заяві Міністерства.

20 травня 2014 року українські військові затримали на підконтрольній частині Донбасу двох бойовиків. При собі у диверсантів – чотири ручних протитанкових гранатомети, боєприпаси, а також один автомат Калашникова АК-74. "Номер автомата Калашникова, вилученого у терористів, раніше значився в комплекті озброєння батальйону морської піхоти ВМС України у Феодосії. Дану зброю було захоплено російськими військовослужбовцями в ході штурму нашого батальйону", – писав у травні 2014 року Дмитро Тимчук.

25 травня 2014 року у Бердянському районі Запорізької області Служба безпеки України знаходить схованку зі стрілецькою зброєю та вибухівкою. А саме – майже сотню автоматів Калашникова, кулемети, гранатомети і тисячі боєприпасів до них. Усього 73 ящика з озброєнням, в яких також опинилися папери, що вказують – боєприпаси вивезені з частин морської піхоти, що базуються в Криму.

В українській військовій розвідці "Донбас.Реалії" розповіли про два основні маршрути постачань кримської зброї на Донбас.

Перший, як у випадку із затриманим СБУ вантажем – морський. З півострова через акваторію Азовського моря та в прибережну зону Запорізької і Донецької областей.

Другий – сухопутний. З Криму через Керченську переправу до Ростовської області. І вже звідти на підконтрольну бойовикам територію Донбасу.

"Постачання зброї і на першому етапі, і на другому, було чітко підконтрольне державній владі Російської Федерації. На першому етапі цим займалося ФСБ РФ, Головне розвідувальне управління Генерального штабу ЗС РФ, в подальшому цими питаннями займався і зараз займається Південний військовий округ", – зауважує речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

Бойовики визнали, що користувалися озброєнням з Криму. Але чи могла кримська зброя стати трофеєм бойовиків після боїв з українськими бійцями на Донбасі? Адже саме такої версії дотримуються в угрупованнях. Учасники переговорів з вивезення військової техніки з Криму у 2014 році виключають цей варіант. Через стислі терміни тоді боєприпаси і стрілецьку зброю навіть не починали переправляти з півострова на материк.

"Та конфлікт стрімко набув такого масштабу, що запасів, перекинутих бойовикам на Донбас з півострова, стало недостатньо і російські військові почали постачати власну техніку. У 2017 році факт використання захопленої в Криму зброї визнали і самі бойовики", - розповідають журналісти.

"Ми мали стрілецьку зброю з українських складів кримських: автомати АК-74 і пістолети ПМ. Кожен ніс на собі автомат і пістолет. Плюс ще 10 автоматів і 10 пістолетів несли запасних, щоб озброїти тих, хто до нас приєднатися відразу", – заявив бойовик Ігор Гіркін (Стрєлков).

Першим захопленим бойовиками містом на сході України був Слов'янськ. Це і стало відправною точкою активних бойових дій на Донбасі. За словами Гіркіна, його група почала війну саме за допомогою кримської зброї.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі, авіа- і бронетехніку з окупованого Криму.

22 січня Клімкін заявив, що Україна не піддасться на «російський трюк» із поверненням військової техніки з Криму. Глава МЗС вважає, що такою заявою Путін хоче показати, що стосовно окупованого Криму йде якийсь діалог.