В МОУ заяву Путіна про повернення техніки з Криму назвали передвиборчою кампанією

Речник Міністерства оборони України Максим Праута вважає, що заява президента Росії Володимира Путіна про можливу передачу Києву української військової техніки з Криму – це «передвиборна інформаційна кампанія».

Про це він сказав 12 січня в коментарі телеканалу «Настоящее время», передає Крим.Реалії.

Читайте такожГенерал про заяву Путіна щодо передачі Україні техніки з Криму: хоче видати себе за миротворця

«Її метою (кампанії – ред.) є поліпшити імідж його (Володимира Путіна – ред.) серед своїх виборців і міжнародного співтовариства. В даний час та інформація, яка була озвучена, може бути розцінена як один з аргументів цієї кампанії. Разом з тим хочу сказати, що Російська Федерація буде нести відповідальність за свої незаконні дії у міжнародних судах, оскільки, як ми знаємо, Україна звернулася в міжнародні суди з відповідними позовами про відшкодування того майна, яке залишилося на незаконно анексованій території Криму», – сказав Праута.

Також він зазначив, що вище військово-політичне керівництво України буде приймати рішення про те, чи погоджується Україна на пропозицію Володимира Путіна про передачу техніки.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму. «Користуючись випадком, що називається, хочу сказати: ми готові продовжити цей процес, готові передати військові кораблі Україні, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Правда, вона вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично і була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки бойових кораблів і літаків.

Після окупації Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міноборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, у тому числі вісім вертольотів і три бойових кораблі. У МЗС РФ заявили, що Росія припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

Наразі в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» та «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» та «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.