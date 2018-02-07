Луганський аеропорт сьогодні: бойовики показали нові кадри руїн злітного майданчика (відео)

Судячи з відео, будівля аеропорту не вціліла. Частково залишилися тільки бетонні опори з перекриттям. Навколо розкидані цегла, фрагменти будівель, снарядів.

Бойовики оприлюднили відео, зняте на місці колишнього Луганського аеропорту. Читайте такожСММ ОБСЄ за добу зафіксувала 200 вибухів на Донеччині Судячи з відео, будівля аеропорту не вціліло. Частково залишилися тільки бетонні опори з перекриттям. Навколо розкидані цегла, фрагменти будівель, снарядів. На відео також показано, що частково збереглося підсобне приміщення. Міжнародний аеропорт «Луганськ » зруйнований бойовиками в ході військових дій 2014 року. Аеропорт розташований на південь від міста, на відстані від центру близько 20 кілометрів.

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