Сьогодні залізничний вокзал у Донецьку стоїть занедбаним і розбитим.

Донецький залізничний вокзал на сьогодні перебуває у жалюгідному стані.

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"Потяги сюди більше не їздять. Залізницю ще три роки тому завалило уламками моста, і відтоді їх так і не прибрали. Нові будівлі залізничного вокзалу, які побудувала проклята Україна до Євро-2012, стоять занедбані, з побитими вікнами, які лише місцями забиті фанерою", - пише у своєму блозі журналіст Денис Казанський.

"Будівля нікому не потрібна. Дах протікає, всередині весь час вода, перекриття гниють. Скоро все це стане повністю непридатним", - додав він.

Раніше у мережі з'явилися фотографії автовокзалу "Західний" в Донецьку, повністю знищеного в результаті обстрілу бойовиків.