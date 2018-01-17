"Регіон 404": журналіст показав руїни автовокзалу в Донецьку (фото)
07:58, 17 січня 2018Війна
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"Випалена земля", "Регіон 404", "Квиток в один кінець" - пишуть коментатори під фото.
У мережі з'явилися фотографії автовокзалу "Західний" у Донецьку, повністю знищеного в результаті обстрілів бойовиків.
Відповідні знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував журналіст Денис Казанський.
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"Донецьк. Автовокзал "Західний". Наші дні. Обшивку вже майже повністю обдерли. Металеві несучі конструкції ще чекають своєї години", - підписав він фото.
Раніше з'явилися фотографії з раніше популярними, а зараз непрацюючими закладами в центрі окупованого Донецька.
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