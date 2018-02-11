ОБСЄ зафіксувала понад 700 вибухів на Донбасі
04:28, 11 лютого 2018Війна
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У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.
Спостерігачі ОБСЄ повідомили про зменшення кількості порушень / фото УНІАН
Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксували 740 вибухів.
Про це йдеться у звіті організації за період з 19:30 7 лютого з 19:30 8 лютого.
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"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, одночасно зафіксувавши більшу кількість вибухів - близько 740 проти орієнтовно 420", - йдеться у звіті.
Спостерігачі ОБСЄ повідомили про зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області, одночасно не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 1 740).
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