ОБСЄ зафіксувала понад 700 вибухів на Донбасі

У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню.

Спостерігачі ОБСЄ на Донбасі за добу зафіксували 740 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації за період з 19:30 7 лютого з 19:30 8 лютого.

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"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, одночасно зафіксувавши більшу кількість вибухів - близько 740 проти орієнтовно 420", - йдеться у звіті.

Спостерігачі ОБСЄ повідомили про зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Луганській області, одночасно не зафіксувавши жодного вибуху, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 1 740).