Росіяни вивозять медичне обладнання в Луганськ, через що важких поранених потрібно везти далеко.

Половина поранених окупантів надалі не виживають через відсутність кваліфікованої медичної допомоги.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай.

"Звичайна статистика росіян: з поранених 50% у них не виживають, тому що лікарні переповнені, везти потрібно далеко для того, щоб кваліфіковане медичне лікування отримати", - повідомив Гайдай.

За його словами, окупанти вивозять із захоплених територій все дороге медичне обладнання.

"Вони настільки нерозумні, що вони навіть з тих лікарень на новоокупованих територіях вивезли хороше дороге обладнання. Незрозуміло навіщо, але вивезли в Луганськ. Відповідно, тепер важких поранених потрібно везти далеко. Основну масу просто не довозять", - пояснив він.

Втрати Росії в Україні

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення українські військовослужбовці ліквідували 33 тисячі 800 російських військових.

Крім того, з 24 лютого ворог втратив: 1 тисячу 477 танків, 3 тисячі 588 бойових броньованих машин, 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню, 98 засобів ППО, 216 літаків, 181 вертоліт, 601 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 130 крилатих ракет, 14 кораблів/катерів, 2 тисячі 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 55 одиниць спецтехніки.

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