На відео можна побачити "прильоти" щонайменше 5 ракет ATACMS з касетною частиною.

Вночі 25 листопада українські військові завдали удару по території Курської області РФ. У мережі повідомляють, що було атаковано, зокрема, аеродром "Курськ-Східний".

Про це йдеться в повідомленні OSINT-аналітиків телеграм-каналу "КіберБорошно". Також "дісталося" російському комплексу С-400.

"Окрім прильотів по ае "Курськ Східний" можна побачити два удари по позиції С-400, що намагалася відбити атаку", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на відео можна побачити "прильоти" щонайменше 5 ракет ATACMS з касетною частиною.

Удари по Росії

Ніч проти 25 листопада видалася для Росії "гарячою". Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів.

За даними Генштабу, Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області.

У ЗМІ повідомляють, що ціллю нічної атаки був також завод "Тайфун". Це стратегічно важливе підприємство знаходиться на відстані у понад 290 км від кордону з Україною.

Головним напрямом діяльності заводу "Тайфун" є виробництво радіоелектронного начиння для берегових ракетних комплексів. Зокрема підприємство виробляє пункти управління та зв'язку для комплексу "Бал" і станцію розвідки для "Бастиона", які РФ вже застосовувала у війні проти України.

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