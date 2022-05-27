На думку голови правління Центру оборонних стратегій, за умови постачання Україні всієї обіцяної зброї, хід війни буде змінено на користь нашої держави.

Вірогідність передачі Україні американських реактивних систем залпового вогню MLRS є дуже високою, питання лише в часі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони у 2019-2020 роках Андрій Загороднюк.

"Я абсолютно впевнений, що MLRS з Америки до нас приїдуть, але тут питання часу. Шанси дуже високі, понад 90%, що ми побачимо цю зброю у нас", - сказав він.

За його словами, у США є побоювання щодо того, як Україна буде використовувати цю зброю, адже вона дуже потужна і майже немає ніякої протидії.

"Вони розуміють, що втрати серед росіян будуть дуже великими і тому аналітики думають, як на це відповість Путін", - пояснив експерт, додавши, що американський політикум ухвалює рішення за допомогою аналітичних даних, а не через теоретичні побоювання.

Загороднюк також пояснив відмову Ізраїлю постачати Україні протитанкову зброю тим, що ізраїльський уряд не хоче загострювати відносин з Росією. А затягування постачання зброї Німеччиною він пов’язує з великим проникнення російського бізнесу в структуру економіки ФРГ.

"З Німеччиною буде краще, і ми зможемо їх продавити, тому що вони базуються на ліберальних цінностях… А з Ізраїлем трохи складніше, але наша велика діаспора працює над цим", - сказав він.

В той же час голова Центру оборонних стратегій вважає, що за умови постачання Україні всієї обіцяної зброї, хід війни буде змінено на користь нашої держави.

"У випадку надання нам всієї обіцяної зброї, до зими ми точно можемо звільнити ті території, які були зайняті після 24 лютого. А що буде робитись далі вирішуватиме військове командування", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена готує рішення про збільшення обсягів поставок Україні озброєння, зокрема, йдеться про сучасні реактивні системи дальнього радіусу дії, адже саме такі передовсім просить українська влада.

Адміністрація Байдена схиляється до відправки цих систем в рамках великого пакета військової і безпекової допомоги Україні, про який може бути оголошено не раніше наступного тижня. Також українська влада просить надати високомобільну артилерійську ракетну систему HIMARS.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає США не зволікати з ухваленням рішення про передачу Україні реактивних систем залпового вогню.

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