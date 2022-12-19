В СБУ знають про місце його перебування і проводять заходи для притягнення до відповідальності.

Служба безпеки України встановила особу "посадовця" окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонщини, який допомагає ворогу відновити подачу прісної води до окупованого Криму. Наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території.

Як повідомляє СБУ у своєму Telegram, зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

"Саме він після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами "державне унітарне підприємство водних ресурсів Херсонської області". На цій "посаді" він виконує вказівки Кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання до військових баз РФ на території українського півострова", - йдеться у повідомленні.

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За даними СБУ, для цього колаборант підписав "доручення" щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північнокримського каналу. Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини, однак співробітники СБУ знають про місце його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності.

Зрадники та колаборанти

Нещодавно УНІАН вже повідомляв, що СБУ затримала зрадницю з Куп'янська, яка намагалася втекти до ЄС. Правоохоронці не припиняють знаходити колаборантів, які працювали на рашистів.

Окрім цього, вже заарештовано колаборанта з Херсонської області, який сприяв переходу на рублі. Проте зрадники є не тільки на тимчасово окупованих територіях. Так, на Одещині затримали жінку, яка збирала гроші для окупантів та "любила" Росію.

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