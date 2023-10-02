Відзначається, що зараз ведуться суперечки, кому ж будуть підкорятися найманці.

Найманці групи "Вагнера" знаходяться в підвішеному стані. Ведуться серйозні суперечки щодо того, хто очолить приватну військову кампанію після смерті Євгена Пригожина.

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що президент Росії Володимир Путін 29 вересня публічно обійняв колишнього командувача групою "Вагнера" і нинішнього співробітника Міноборони РФ Андрія Трошева і заявив, що вони з Трошевим обговорювали, як він буде брати участь у формуванні нових добровольчих загонів, що виконують бойові завдання переважно в Україні. Деякі елементи групи "Вагнера" негативно відреагували на обійми Путіна Трошева і тепер висунули альтернативного лідера.

Відомий канал Telegram, пов'язаний з Вагнером, оголосив 1 жовтня, що 25-річний син Євгена Пригожина Павло Пригожин взяв на себе "командування" групою "Вагнера" і що він веде переговори з Росгвардією про повернення найманців на фронт в Україну. Відоме джерело, пов'язане з "Вагнером", повідомило, що "вагнерівцям" не доведеться підписувати контракти з Міністерством оборони Росії і що найманці збережуть свою назву, символіку, ідеологію, командирів, управління та існуючі стандартні роботи.

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Російське інсайдерське джерело заявило, що Павло Пригожин не є незалежним актором і знаходиться під впливом глави Служби безпеки Вагнера Михайла Ватаніна, вказуючи на те, що деякі співробітники "Вагнера" зацікавлені в згуртуванні навколо пов'язаної з Пригожиним альтернативи Трошеву, навіть якщо ця альтернатива не є незалежною організацією.

Інший прихильник "Вагнера" повідомив 30 вересня, що глава Росгвардіі Віктор Золотов розглядає можливість дозволити найманцям приєднатися до Росгвардіі в якості окремого підрозділу "Вагнера", хоча з боку Павла Пригожина не прокоментували конкретно, як його філія групи "Вагнера" може працювати з Росгвардією.

Неясно, що Кремль думає про відносини між "вагнерівцями" і російським урядом. Росгвардія безпосередньо підпорядковується адміністрації президента Росії, що робить примітними публічні обійми Путіна з Трошевим і підпорядкування елементів "Вагнера" російському Міноборони. Оборонному відомству РФ у будь-якому випадку доведеться надати обладнання та матеріали для відновлення сил ПВК під егідою Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно.

ПВК "Вагнер" після смерті Пригожина - останні новини

29 вересня в Міноборони Британії повідомили, що найманців ПВК "Вагнер" почали повертати на фронт в Україну. При цьому зазначено, що переміщення "вагнерівців" відбувається невеликими групами для участі в бойових діях у складі російських підрозділів. Концентруються бойовики навколо Бахмута Донецької області.

У свою чергу начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що найманці повертаються на війну проти України. За його словами, це "вагнерівці", які перебували в Білорусі, зараз частина з них укладають контракти з Міноборони РФ.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що у Підмосков'ї почав роботу відділ кадрів ПВК. Через нього ведеться набір за напрямками в Білорусь і Лівію.

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