Втім, наразі невідомо, хто фактично керуватиме найманцями ПВК.

ПВК "Вагнер" залишилася без основних ватажків - Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. Зараз основні загони знаходяться в Африці та Білорусі. Частина підрозділів вийшла на ротацію до ЦАР, Лівії та Малі.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, у Підмосков'ї розпочав роботу відділ кадрів ПВК. Через нього ведеться набір за напрямками у Білорусь та Лівію.

"Щоправда, приймають до лав найманців поки що лише "за рецидивом" - тих, хто вже воював у "Вагнері". Також оголошують, що наприкінці місяця очікується відкриття направлення на війну на території України", - каже джерело.

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За словами співрозмовника, зараз тривають торги,"під ким буде ПВК "Вагнер". Від організації та її бренду відходити не планується. Але поки що все йде до того, що нібито самостійна компанія (найманці, якими на даний момент командує заступник Уткіна з позивним "Лотос"), все одно буде під Міністерством оборони. Не виключено, що під кураторством генерала Сергія Суровікіна.

Повернення "вагнерівців" на фронт - деталі

29 вересня у Міноборони Великої Британії із посиланням на свою розвідку повідомили, що члени терористичного угруповання ПВК "Вагнер" почали повертатися воювати в Україну. Як зазначають у розвідці, передислокація найманців відбувається в індивідуальному порядку і невеликими групами для участі в бойових діях у складі різних російських підрозділів. Концентруються бойовики навколо Бахмута Донецької області, оскільки добре знайомі з цією місцевістю.

Днями начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що найманці ПВК "Вагнер" повертаються на український фронт . Він зазначав, що це військовослужбовці ПВК "Вагнера", які були на території Білорусі, а зараз частина з них переукладає контракти з Міноборони РФ, яке планує їх залучити у бойових діях.

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