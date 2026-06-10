РФ копіює українські новинки на фронті: у Генштабі розкрили деталі

Там зазначили, що всі ноу-хау, які українські військові застосовують на фронті, росіяни швиденько копіюють.

Окупанти намагаються копіювати технологічні зміни, які впроваджує Україна, але Сили оборони мають перевагу над Росією у застосуванні FPV-дронів на полі бою.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. Він зазначив, що за показником використання FPV-дронів українські військові переважають росіян у співвідношенні 1,5 до 1, а за кількістю виконаних завдань наземних роботизованих комплексів – удвічі.

Гнатов розповів, що російські збройні сили розвивають технології різними шляхами: багато в чому ці процеси перетинаються, а багато чого росіяни "відверто копіюють" у ЗСУ.

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Так, він розповів, що те, що спочатку з’являється в підрозділах ЗСУ як ноу-хау, через деякий час бачать вже у росіян.

"Пам’ятаю випадок, коли в розвідувальних зведеннях ми отримали інформацію, як один із командувачів напрямку ставив своїм підлеглим завдання: "Копіюйте, що є в українців, і все буде добре", - поділився начальник Генштабу.

FPV-дрони: останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські удари FPV-дронами по російських військових об'єктах змусили американських експертів переглянути уявлення про безпеку інфраструктури ВМС США.

На думку старшого оглядача Forbes Крейга Хупера, військово-морські бази та промислові об'єкти, розташовані менш ніж за 100 миль (близько 160 км) від державного кордону, більше не можна вважати захищеними.

На думку Хупера, США слід відмовитися від розміщення нової критично важливої морської інфраструктури в прикордонних районах і поступово переносити частину кораблів, командних структур і виробничих потужностей у більш захищені регіони країни.

Він підкреслив, що досвід України показує: FPV-дрони перестали бути екзотичною зброєю і перетворилися на реальну загрозу для стратегічних об’єктів. Тому, вважає Хупер, американським військовим необхідно приймати рішення вже зараз, а не чекати появи подібних атак на власній території.

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